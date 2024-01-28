Fenerbahçe - Ankaragücü maçı kaç kaç? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

Fenerbahçe ile Ankaragücü arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 28 Ocak Pazar günü saat 19:00'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı kaç kaç? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelede 2-1 Fenerbahçe önde.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Ankaragücü arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 28 Ocak Pazar günü saat 19:00'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşma, Türkiye'de Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 1'in Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallarında ve Türksat uydusu üzerinden izlenebilecek olan maç, aynı zamanda internet üzerinden de şifreli olarak takip edilebilecek.