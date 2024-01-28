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Fenerbahçe - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı nereden izlenir?

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Fenerbahçe - Ankaragücü maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman?

28 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Fenerbahçe - Ankaragücü maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Fenerbahçe - Ankaragücü CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı nereden izlenir?

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Ankaragücü arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 28 Ocak Pazar günü saat 19:00'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşma, Türkiye'de Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 1'in Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallarında ve Türksat uydusu üzerinden izlenebilecek olan maç, aynı zamanda internet üzerinden de şifreli olarak takip edilebilecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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