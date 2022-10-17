Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Ankaragücü maçının sonucu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maç sonucu! Fenerbahçe Ankaragücü maçı kaç kaç? Fenerbahçe canlı skor!

Fenerbahçe- Ankaragücü maç sonucu! Mke Ankaragücü ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puanla 4. sırada giren sarı-lacivertliler, Başkent temsilcisini de mağlup ederek iyi giden formunu sürdürmeyi hedefliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Ankaragücü maçının sonucu merak ediliyor. Sporseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırıyor. Fenerbahçe Ankaragücü maç sonucu! Fenerbahçe Ankaragücü maçı kaç kaç? Fenerbahçe canlı skor!

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE CANLI İZLE!

Fenerbahçe maçını canlı izlemek için BEIN SPORTS CANLI İZLE! yazısına tıklayınız.

İŞTE İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Gökhan Akan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Jese, Beridze, Ali Sowe

Fenerbahçe : Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Lincoln, Crespo, Valencia, İrfan Can, Batshuayi

CANLI ANLATIM

Dakika 45: Sağ çaprazda topla buluşan Michy Batshuayi, ceza alanındaki Enner Valencia'ya ortalamak istedi. Savunmada Nihad Mujakic kafayla topu uzaklaştırdı.

Dakika 35: Szalai'nin uzun pasında Michy Batshuayi savunma arkasına hareketlenmek istedi ancak Nihad Mujakic araya girip topun kontrolünü sağladı.

Dakika 28: Ankaragücü'nün bulduğu gol, Beridze'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Dakika 26: Ankaragücü, Ali Sowe'un golüyle farkı 1'e indirdi.

Dakika 25: Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye yükseltti.

Dakika 14: Jese sol çaprazdan ceza alanına girmek isterken Bright Osayi-Samuel ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, korner kararı verdi.

Dakika 7: Fenerbahçe hızlı hücumda etkili geldi. Sol kanattan topu taşıyan Valencia çevirdi, ceza alanında Batshuayi şutunu çekmeden önce savunma araya girdi.

Dakika 3: Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti.