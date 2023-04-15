Fenerbahçe - Ankaragücü maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Nisan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Fenerbahçe - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Fenerbahçe - Ankaragücü maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 15 Nisan 2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 20:30'da başladı.
Fenerbahçe - Ankaragücü maçını Bein Sports 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sona erdi.
Maç 2-1 bitti. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.
Fenerbahçe'nin golleri:
- 87. dakika : Enner Valencia (P)
- 90+6. dakika : Miguel Crespo
Ankaragücü'nün golleri:
- 80. dakika : Ali Sowe
MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 2 - 1 ANKARAGÜCÜ
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.