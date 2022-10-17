Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşti. Sporseverler maçın özetini araştırıyor. Fenerbahçe Ankaragücü maç özeti bein sport! Ankaragücü Fenerbahçe özet! Fenerbahçe-Ankaragücü maç özeti İZLE!

Fenerbahçe Ankaragücü özet Bein sport! Mke Ankaragücü ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Ankaragücü maçının özeti araştırılıyor. Fenerbahçe Ankaragücü maç özeti bein sport! Ankaragücü Fenerbahçe özet! Fenerbahçe-Ankaragücü maç özeti İZLE!

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ!

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 25. dakikada İrfan Can Kahveci farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Fenerbahçe ilk yarı bu skorla soyunma odasına gitti.

MAÇ EKSİĞİYLE 2. SIRADA

Karşılaşmayı 2-0'lık üstünlükle bitiren Fenerbahçe, Süper Lig'de maç eksiğiyle puanını 20 yaptı ve 2. sıraya yerleşti. Ankaragücü ise sahadan puansız ayrılarak 17. sıraya geriledi.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ BEİN SPORT!

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