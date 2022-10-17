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Fenerbahçe-Ankaragücü ilk 11'ler! Fenerbahçe maçı ilk 11 kim? Fenerbahçe Ankaragücü maç kadrosu!

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Fenerbahçe-Ankaragücü ilk 11'ler! Fenerbahçe maçı ilk 11 kim? Fenerbahçe Ankaragücü maç kadrosu!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe- Ankaragücü bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor. Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ilk 11'ler araştırılıyor. Fenerbahçe-Ankaragücü ilk 11'ler! Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim? Fenerbahçe Ankaragücü maç kadrosu!

Arda güler, Ankaragücü maçı öncesi polis olan teyzesiyle hasret giderdiArda güler, Ankaragücü maçı öncesi polis olan teyzesiyle hasret giderdi
Ankaragücü- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü- Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı ne zaman?Ankaragücü- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü- Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı ne zaman?

Fenerbahçe Ankaragücü ilk 11'ler! MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - Ankaragücü maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Fenerbahçe- MKE Ankaragücü maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Derbinin kadrosu merak konusu oldu. Fenerbahçe-Ankaragücü ilk 11'ler! Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim? Fenerbahçe Ankaragücü maç kadrosu! İşte detaylar...

Ankaragücü ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü 20.00'da gerçekleşecek.

Ankaragücü ve Fenerbahçe maçını canlı izlemek için Ankaragücü-Fenerbahçe CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Jese, Beridze, Ali Sowe

Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar, Ferdi, Osayi, Lincoln, Crespo, Valencia, İrfan, Batshuayi

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Ankaragücü Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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