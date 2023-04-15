Fenerbahçe - Ankaragücü ilk 11'i belli oldu mu? 15 Nisan 2023 Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11!

Fenerbahçe - Ankaragücü maçına az bir süre kala ilk 11 kadrosu açıklandı mı merak edildi. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü ilk 11'i belli oldu mu? 15 Nisan 2023 Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ilk 11'inde kimler var? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? FB ilk 11'de kimler var? Ankaragücü ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...