Fenerbahçe - Ankaragücü ilk 11'i belli oldu mu? 15 Nisan 2023 Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11!
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Fenerbahçe - Ankaragücü maçına az bir süre kala ilk 11 kadrosu açıklandı mı merak edildi. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü ilk 11'i belli oldu mu? 15 Nisan 2023 Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ilk 11'inde kimler var? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? FB ilk 11'de kimler var? Ankaragücü ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe ile Ankaragücü, Süper Lig'in 29. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Ankaragücü maçına sayılı saatler kaldı. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü ilk 11'i belli oldu mu? İşte muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 15 Nisan 2023 Cumartesi günü yani bugün saat 20:30 'da başlayacak.
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı bugün akşam saat 20:30 'da başlayacak.
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Maçta ilk 11 henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
- İrfan Can
- Alioski
- Szalai
- Smaet
- Osayi
- İsmail
- Zajc
- Rossi
- Arda
- Valencia
- Pedro
Ankaragücü'nün muhtemel 11'i:
- Gökhan
- Hasan Ali
- Mujakic
- Radakovic
- Fıratcan
- Diack
- Taylan
- Milson
- Zahid
- Emre
- Ali Sowe