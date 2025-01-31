UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
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Fenerbahçe Anderlect'i elerse kiminle oynayacak?

Fenerbahçe Anderlect'i elerse kiminle oynayacak?
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti. Galatasaray'ın rakibi ise Hollanda ekibi AZ Alkmaar oldu. Fenerbahçe Anderlect'i elerse kiminle oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Anderlect'i elerse kiminle oynayacak

GALATASARAY İLK MAÇINI DEPLASMANDA FENERBAHÇE KADIKÖY'DE OYNAYACAK

Kura sonucu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Az Alkmaar oldu. Galatasaray ilk maçını deplasmanda rövanşı ise İstanbul'da oynayacak. Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Anderlecht oldu. Fenerbahçe ilk maçını İstanbul'da rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

FENERBAHÇE ANDERLECT'İ ELERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Ligde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kaldı. Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, ilk 8'e giren ekipler oldu.

9-24'ÜNCÜ SIRADAKİLER PLAY-OFF'TA

Ligde 9-24'üncü sıralarda yer alan ekipler, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamaya hak kazandı. Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint-Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, play-off turunda mücadele edecek.

Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, RFS, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ ise ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa kupalarına veda etti. UEFA'nın takviminde yer alan tarihlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turu ilk maçını 13 şubatta, 2. maçını 20 şubatta oyanaycak.

İŞTE EŞLEŞMELER

• Viktoria Plzen - Ferencvaros

• Roma - Porto

• Galatasaray - AZ Alkmaar

• Union Saint-Gilloise - Ajax

• FCSB - PAOK

• Fenerbahçe - Anderlecht

• Midtjylland - Real Sociedad

• Twente - Bodo / Glimt

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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