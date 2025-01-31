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Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman Play Off?

Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman Play Off?
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UEFA Avrupa Ligi'nde yeni format gereği 8 maç oynayan Fenerbahçe, ligi 24. sırada tamamlayarak play-off turuna katılmaya hak kazandı. 31 Ocak Cuma günü saat 15.00'te yapılan kura çekimleri sonrası rakibi belli olan Kanarya, Anderlecht ile eşleşti.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile eşleşti. Play Off mücadelesini geçerek bir üst tura yükselme mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, Anderlecht karşısında galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki ilk maç, 13 Şubat Perşembe günü oynanacak. Bu karşılaşmanın ardından, rövanş mücadelesi 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FB PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 13 Şubat'ta, rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat'ta oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe - Anderlecht

Union SG-Ajax

PAOK-Steau Bucuresti

AZ Alkmaar-Galatasaray

Ferencvaros- Plzen

Porto- Roma

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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