Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel ilk 11! En Nesyri ve Dzeko oynayacak mı?

Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel ilk 11! Fenerbahçe Alanyaspormaçı muhtemel ilk 11 kadrosu maça saatler kala merak ediliyor. Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu beli oldu. Sahaya çıkacak 11 araştırılıyor. Fenerbahçe Alanyaspor ilk 11 tahminleri, kimlerin oynayıp kimle forma giyemeyeceği tartışılıyor. İşte maça saatler kala Fenerbahçe'nin Alanyaspor muhtemel ilk 11'i haberimizde!

FENERBAHÇE ALANYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe muhtemel 11: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Jayden, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Edin Dzeko.

Corendon Alanyaspor muhtemel 11: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Efecan, Lopes, Yusuf, Cordova.

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı.

Geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile oynanan müsabaka sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulunun, cezasını 4 maça düşürdüğü Mert Hakan, Çaykur Rizespor maçıyla cezasını tamamlamıştı.

Tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Corendon Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de bileğindeki sakatlığı geçen Bright Osayi-Samuel'in durumu maç saatinde belli olacak.

Sakatlığı nedeniyle Rize deplasmanına götürülmeyen savunma oyuncusu, takımdan ayrı bireysel çalışmalarına başladı.

Son antrenmanda durumuna bakılacak oyuncuyla ilgili kararı, maç saatinde Mourinho karar verecek.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor.