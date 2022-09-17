Spor Toto Süper Lig, 7. haftaya girerken geçen hafa bay geçen Fenerbahçe, ligdeki 6. maçını Alanyaspor ile yapacak. Peki, Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detayları haberimizde…

Alanyaspor'u konuk ettiği son Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, daha önce üst üste iki iç saha karşılaşmasında rakibine puan kaybetmedi. Süper Lig desplasmanlarındaki son iki maçını kazanamayan Alanyaspor ise Mayıs 2021'den bu yana dış sahadan daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı. Taraftarlar ise Fenerbahçe – Alanyaspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

FENERBAHÇE – ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Alanyaspor karşılaşması 18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe – Alanyaspor karşılaşmasını Hüseyin Göçek yönetecek.