Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu önemli maçın detayları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı hakkında bilgiler aranıyor. Peki, Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE- ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe- Alanyaspor Trendyol Süper Lig mücadelesi, 30 Ağustos 2024 Cuma günü oynanacak.

FENERBAHÇE- ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Alanyaspor 4. Hatfa Süper Lig mücadelesi saat 21:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE- ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Yayının şifresiz olup olmadığını öğrenmek için, yayıncı kuruluşun duyurularını ve platform bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

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