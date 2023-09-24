Fenerbahçe- Alanyaspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe- Alanyaspor maç özeti!

Süper Lig'de haftanın sonucu merak edilen mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Alanyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı kaç kaç?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş- Pendikspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE- ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE- ALANYASPOR İLK 11'LER

Alanyaspor; Yusuf, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe; Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE- ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Süper Lig 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda ağırladığı Bitexen Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde, 7 puanla 9. sırada yer alan Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

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27' Dzeko'nun şutunu Yusuf Karagöz şahane çıkardı.

25' Fenerbahçe rakip sahada üstünlüğünü kurdu. Alanyaspor, tüm hatlarıyla savunma yapıyor.

21' Edin Dzeko, Efecan'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

19' Alanyaspor baskılı oynamaya çalışıyor fakat Fenerbahçe topu kaybetmiyor.

15' Szymanski'nin şutunda top savunmaya çarparak dışarı gitti. Fenerbehçe korner kullanacak.

8' Fenerbahçe etkili geldi ancak Dzeko'nun vuruşu kalecide kaldı.

1' Mücadele başladı.