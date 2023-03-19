Fenerbahçe- Alanyaspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe- Alanyaspor maç özeti!
Gündem Haberleri
Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe- Alanyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Alanyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı kaç kaç?
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe- Alanyaspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertliler'de sahaya çıkan ilk 11 şaşırttı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan. Alanyaspor, 4'üncü dakikada maçta öne geçti. 17. dakikada Oosterwolde sakatlandı, Osayi oyuna girdi. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle tamamlayıp puan farkını eritmek istiyor.
Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda yok. Fenerbahçe'de ise sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique, Alanya'da yer almadı
İLK MAÇTA FARKLI SKOR
Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, uzun süredir oynatmadığı Gustavo Henrique'ye ilk 11'de şans verdi. Hayli uzun zaman sonra Sevilla maçında ilk 11'de yer alan İsmail Yüksek ve yeni transfer Oosterwolde de Alanya'daki maçta ilk 11'de sahaya sürüldü.
Alanyaspor: Runarsson, Yusuf, Rassoul, Furkan, Candeias, Lusamba, Umut, Efkan, Efecan, Cavaliero, Koulauris
Fenerbahçe: Altay; Ferdi, Samet, Gustavo, Oosterwolde; Arao; İrfan Can, İsmail, Rossi; Joao Pedro, Valencia.
20' Bright Osayi-Samuel, orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kırmızı kart itirazları var. VAR hakemi öneri yapmadı.
17' Fenerbahçe'de sakatlanan Oosterwolde, 17. dakikada yerini Osayi'ye bıraktı
15' Fenerbahçe'de bir sakatlık daha.Oosterwolde sakatlanarak kendini yere bıraktı.
11' Fenerbahçe'nin soldan kazandığı köşe vuruşunu Rossi ortaladı. Runar Alex Runarsson topu yumrukladı.
5' Fenerbahçe savunması ciddi boşluklar veriyor.
4'GOL: Alanyaspor'da Ivan Cavaleiro'nun attığı golde ofsayt bayrağı kalktı. Gol, VAR kararıyla geçerli sayıldı. Ivan Cavaleiro'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topa Efthimios Koulouris harika uzandı ve topu ağlara gönderdi.
1' Maç başladı.