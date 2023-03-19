Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe- Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Alanyaspor maç özeti! merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Alanyaspor maç özeti! Fenerbahçe- Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Alanyaspor maç özeti!

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe- Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Alanyaspor maç özeti! merak ediliyor. Fenerbahçe- Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Alanyaspor maç özeti! Sarı-Lacivertliler'de sahaya çıkan ilk 11 şaşırttı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan. Fenerbahçe- Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Alanyaspor maç özeti! Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE- ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertliler'de sahaya çıkan ilk 11 şaşırttı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan. Alanyaspor, 4'üncü dakikada maçta öne geçti. 17. dakikada Oosterwolde sakatlandı, Osayi oyuna girdi. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle tamamlayıp puan farkını eritmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE KİMLER OYNAMIYOR?

Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda yok. Fenerbahçe'de ise sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique, Alanya'da yer almadı

İLK MAÇTA FARKLI SKOR

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, uzun süredir oynatmadığı Gustavo Henrique'ye ilk 11'de şans verdi. Hayli uzun zaman sonra Sevilla maçında ilk 11'de yer alan İsmail Yüksek ve yeni transfer Oosterwolde de Alanya'daki maçta ilk 11'de sahaya sürüldü.

FENERBAHÇE- ALANYASPOR İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Yusuf, Rassoul, Furkan, Candeias, Lusamba, Umut, Efkan, Efecan, Cavaliero, Koulauris

Fenerbahçe: Altay; Ferdi, Samet, Gustavo, Oosterwolde; Arao; İrfan Can, İsmail, Rossi; Joao Pedro, Valencia.

CANLI ANLATIM

28' Bu bölümde orta sahalar çabuk geçiliyor.

20' Bright Osayi-Samuel, orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kırmızı kart itirazları var. VAR hakemi öneri yapmadı.

17' Fenerbahçe'de sakatlanan Oosterwolde, 17. dakikada yerini Osayi'ye bıraktı

15' Fenerbahçe'de bir sakatlık daha.Oosterwolde sakatlanarak kendini yere bıraktı.

11' Fenerbahçe'nin soldan kazandığı köşe vuruşunu Rossi ortaladı. Runar Alex Runarsson topu yumrukladı.

5' Fenerbahçe savunması ciddi boşluklar veriyor.

4'GOL: Alanyaspor'da Ivan Cavaleiro'nun attığı golde ofsayt bayrağı kalktı. Gol, VAR kararıyla geçerli sayıldı. Ivan Cavaleiro'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topa Efthimios Koulouris harika uzandı ve topu ağlara gönderdi.

1' Maç başladı.