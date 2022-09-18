Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Alanyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe- Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman yanıtları araştırıldı. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…
Fenerbahçe-Alanyaspor Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanallarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe-Alanspor maçı 18 Eylül Pazar günü saat 20.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Alanyaspor maçı Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.