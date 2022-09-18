Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Alanyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? İşte detaylar...