Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti! Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Alanyaspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Alanyaspor maçının kaç kaç bittiği ve maç özeti araştırılıyor. İşte, Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti! Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sporseverlerin merakla beklediği maçta son durumun ne olduğu merak ediliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Alanyaspor maçının kaç kaç bittiği ve maç özeti araştırılıyor. İşte, Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti! Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ!

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, puanını 13'e yükseltirken maç eksiğiyle 6. sıraya yerleşti.

Karşılaşmaya müthiş başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Rossi ile öne geçti. Oyundaki hakimiyetini hiç kaybetmeyen sarı-lacivertlilerde 17. dakikada Gustavo Henrique farkı 2'ye çıkardı. 45+3. dakikada Joao Pedro penaltı vuruşundan yararlanamazken, Fenerbahçe 45+4. dakikada Crespo'nun attığı gol ile soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarının ilk kısmını rölantide geçiren Fenerbahçe, yavaş yavaş vites artırdı. Sarı-lacivertlilerde 70. dakikada Valencia skoru 4-0'a getiren golü attı. 76. dakikada ise İrfan Can Kahveci son sözü söyledi ve Fenerbahçe mücadeleyi 5-0 kazandı.