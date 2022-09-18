Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Alanyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Alanyaspor maçının kaç kaç olduğu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor CANLI izle! Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Alanyaspor maç özeti! İşte detaylar...

Jorge Jesus, Rıdvan Dilmen'in ağzını açık bıraktı: Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maçta son durumun ne olduğu merak ediliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Alanyaspor maçının kaç kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor CANLI izle! Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Alanyaspor maç özeti! Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Alanyaspor Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Alanspor maçı 18 Eylül Pazar günü saat 20.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Mücadelede Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü var.

FENERBAHÇE ALANYASPOR CANLI İZLE!

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı canlı izlemek için FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI linkine tıklayınız.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR CANLI ANLATIM

Dakika 17: Fenerbahçe Gustavo Henrique'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Dakika 11: Fenerbahçe'de sol kanattan son çizgiye inen Valencia ön direkteki Pedro'ya gönderdi. Onun vuruşu yandan auta gitti.

Dakika 9: Alanyaspor gole yaklaştı. Sağdan Daniel Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği topa Ahmed Hassan Koka dokundu ama top yandan az farkla dışarı gitti.

Dakika 5: Fenerbahçe, Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti.