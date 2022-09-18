Fenerbahçe-Alanyaspor CANLI izle! Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Alanyaspor maç özeti!
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Alanyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Alanyaspor maçının kaç kaç olduğu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor CANLI izle! Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Alanyaspor maç özeti! İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maçta son durumun ne olduğu merak ediliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Alanyaspor maçının kaç kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor CANLI izle! Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Alanyaspor maç özeti! Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe-Alanyaspor Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanallarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe-Alanspor maçı 18 Eylül Pazar günü saat 20.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Alanyaspor maçı Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Mücadelede Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü var.
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı canlı izlemek için FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI linkine tıklayınız.
Dakika 17: Fenerbahçe Gustavo Henrique'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Dakika 11: Fenerbahçe'de sol kanattan son çizgiye inen Valencia ön direkteki Pedro'ya gönderdi. Onun vuruşu yandan auta gitti.
Dakika 9: Alanyaspor gole yaklaştı. Sağdan Daniel Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği topa Ahmed Hassan Koka dokundu ama top yandan az farkla dışarı gitti.
Dakika 5: Fenerbahçe, Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti.