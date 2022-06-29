Fenerbahçe - Al Shamal maçı kaç kaç, maç özeti izle, golleri kim attı? 29 Haziran Fenerbahçe - Al Shamal hazırlık maçı bitti mi? Bruma'nın golünü izle
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Fenerbahçe hazırlık maçlarıyla yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Bugünkü hazırlık maçlarından birisi de Fenerbahçe - Al Shamal arasında oynanacak. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal kaç kaç, golleri kim attı? 29 Haziran Fenerbahçe - Al Shamal hazırlık maçı bitti mi? Bruma'nın golünü izle! Fenerbahçe - Al Shamal maçının gollerini izle!
Merakla beklenen Fenerbahçe - Al Shamal hazırlık maçı başladı. Maçın başlamasıyla birlikte maç takibi yapmak isteyen seyirciler, "Fenerbahçe - Al Shamal kaç kaç, golleri kim attı? 29 Haziran Fenerbahçe - Al Shamal hazırlık maçı bitti mi? Bruma'nın golünü izle!" araştırması yapıyor. İşte maç takibi ve canlı yayın linki!
Fenerbahçe - Al Shamal hazırlık maçı bugün yani 29 Haziran Çarşamba saat 18:00'da başladı.
Fenerbahçe - Al Shamal maçını Youtube FB TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe - Al Shamal maçını Youtube üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Youtube FB TV resmi kanalından maçı canlı seyredebilirsiniz.
FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇI CANLI İZLE!
Maç şuanda Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta FB 1-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 10. dakika : Bruma
- 60. dakika : Enner Valencia
- 66. dakika : Mergim Berisha
Al Shamal'ın golleri:
- 54. dakika : Amjad Attwan
- 75. dakika : Sayed Ahmed Mohammed
Maçta Fenerbahçe 3-2 önde.
Maçın gollerini ve maç özetini FB TV Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
Maç, İstanbul'da, Samandıra Can Bartu Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.