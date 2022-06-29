Fenerbahçe - Al Shamal maçı kaç kaç, maç özeti izle, golleri kim attı? 29 Haziran Fenerbahçe - Al Shamal hazırlık maçı bitti mi? Bruma'nın golünü izle

Merakla beklenen Fenerbahçe - Al Shamal hazırlık maçı başladı. Maçın başlamasıyla birlikte maç takibi yapmak isteyen seyirciler, "Fenerbahçe - Al Shamal kaç kaç, golleri kim attı? 29 Haziran Fenerbahçe - Al Shamal hazırlık maçı bitti mi? Bruma'nın golünü izle!" araştırması yapıyor. İşte maç takibi ve canlı yayın linki!

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Al Shamal hazırlık maçı bugün yani 29 Haziran Çarşamba saat 18:00'da başladı.

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Al Shamal maçını Youtube FB TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Fenerbahçe - Al Shamal maçını Youtube üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Youtube FB TV resmi kanalından maçı canlı seyredebilirsiniz.

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇI CANLI İZLE!

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç şuanda Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇI MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta FB 1-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

10. dakika : Bruma

Bruma 60. dakika : Enner Valencia

Enner Valencia 66. dakika : Mergim Berisha

Al Shamal'ın golleri:

54. dakika : Amjad Attwan

Amjad Attwan 75. dakika : Sayed Ahmed Mohammed

Maçta Fenerbahçe 3-2 önde.

Maçın gollerini ve maç özetini FB TV Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - AL SHAMAL NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Samandıra Can Bartu Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.