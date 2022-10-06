UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı konuk ediyor. Saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Maç devam ederken, Fenerbahçe - AEK maçı canlı izle, maç kaç kaç, maç bitti mi, maç özeti izle! 6 Ekim Fenerbahçe - AEK maçının gollerini kim attı? merak ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile AEK Larnaca, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Grupta namağlup devam eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibini devirerek gruptan lider çıkma yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor. FB - AEK maç kaç kaç, maç bitti mi, maç özeti izle! 6 Ekim Fenerbahçe - AEK maçının gollerini kim attı?

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe 2022 yani bugün saat 22:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı TV 8,5 ve Exxen TV'de yayınlanacak.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Exxen TV ve TV 8.5 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - AEK MAÇI CANLI İZLE!

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından maç özeti Exxen TV platformunda yayınlanacak.

FENERBAHÇE - AEK MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç şuan Fenerbahçe 1-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri :

26. dakika : Michy Batshuayi

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

YILDIZ FUTBOLCULAR YOK

Fenerbahçe'de tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King ile Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mert Hakan maç kadrosunda yer alamayacak.

4 FUTBOLCU LİSTEYE YAZILMADI

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

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