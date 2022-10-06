Fenerbahçe - AEK Larnaca saat kaçta başlıyor? 6 Ekim UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi grup maçları olacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fenerbahçe - AEK Larnaca arasında oynanacak. Peki, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - AEK Larnaca nerede oynanıyor? Fenerbahçe - AEK Larnaca ücretsiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Grupların yeni maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Fenerbahçe - AEK Larnaca arasında oynanacak. İki güçlü takımın karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler, Fenerbahçe - AEK Larnaca ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim 2022 Fenerbahçe - AEK Larnaca UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe 2022 yani bugün saat 22:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı TV 8,5 ve Exxen TV'de yayınlanacak.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Exxen TV ve TV 8.5 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.