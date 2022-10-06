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Fenerbahçe - AEK Larnaca saat kaçta başlıyor? 6 Ekim UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe - AEK Larnaca saat kaçta başlıyor? 6 Ekim UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi grup maçları olacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fenerbahçe - AEK Larnaca arasında oynanacak. Peki, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - AEK Larnaca nerede oynanıyor? Fenerbahçe - AEK Larnaca ücretsiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

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UEFA Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Grupların yeni maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Fenerbahçe - AEK Larnaca arasında oynanacak. İki güçlü takımın karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler, Fenerbahçe - AEK Larnaca ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim 2022 Fenerbahçe - AEK Larnaca UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe 2022 yani bugün saat 22:00'da başlayacak.

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı TV 8,5 ve Exxen TV'de yayınlanacak.

Maçı Exxen TV ve TV 8.5 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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