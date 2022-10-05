5 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı hangi kanalda? Sorusu Futbolseverler tarafından gün içerisinde sık sık merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe- Aek Larnaca maçı hangi kanalda? Sorusu, özellikle Futbol maçlarını sıkı takip eden izleyiciler ve taraflar tarafından maç saatinin yaklaşması ile birlikte sık sık araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi maçı olan karşılaşma hakkında birçok detay araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı saat kaçta, ne zaman?

FENERBAHÇE-AEK LARNACA MAÇI HANGİ KANALDA?

5 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı Exxen platformu üzernden canlı yayınlanacak. Ayrıca maç İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Exxen platformu ise internet üzerinden izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-AEK LARNACA MAÇI SAAT KAÇTA?

5 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı, 22:00 başlayacak ve Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanacak.