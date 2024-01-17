Fenerbahçe - Adanaspor maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe - Adanaspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI ÖZETİ İZLE

Fenerbahçe - Adanaspor maç özetini maçın ardından A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe - Adanaspor maçı 6-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Fenerbahçe - Adanaspor maçı 17 Ocak 2024 günü oynandı.

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe - Adanaspor maçı canlı olarak A Spor'da yayınlandı.