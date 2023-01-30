Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı lacivertli takım karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde Galatasaray'la puan farkını 1'e indirecek .Maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Perki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig'de Futbol heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Perki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Adana Demirspor -Fenerbahçe maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

Ev sahibi Adana Demirspor sahsında Fenerbahçe'yi konuk edece. kritik müsabaka öncesi Adana ekibi Süper ligde çıktığı 21 müsabakadan 10 galibiyet 7 beraberlik 3 de mağlubiyet alarak topladığı 37 puan ile 5.sırada yer alıyor. Adana Demirspor Fenerbahçe'yi taraftarının önünde yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Konuk takım Fenerbahçe ise şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor.

Adana Deplasmanından mutlak 3 puan ayrılmak isteyen. Sarı lacivertliler lider Galatasaray ile puan farkını düşümeyim hedefliyor. Fenerbahçe süper ligde çıktığı 21 müsabakadan 14 galibiyet ,2 beraberlik 4 mağlubiyet alarak topladığı 44 puan ile ligde 2. sırada yer alıyor

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NER ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Süper Ligin 22. haftasında Fenerbahçe - Adana Demirspor müsabakası 2 Şubat Perşembe günü saat 20.00'da Yeni Adana stadyumunda oynanacak

ADANA DEMİRSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Süper Ligin 22. haftasında Fenerbahçe - Adana Demirspor arasında oynanacak kritik müsabaka beIN SPORTS 1 den futbolseverler ile buluşacak.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynaacak müsabakanın muhtemel 112leri şu şekilde:

Fenerbahçe : Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can (Arda), Emre Mor, Valencia, Batshuayi

Adana Demirspor : Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba