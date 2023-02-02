Fenerbahçe Adana Demirspor MAÇ SONUCU! Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Adana Demirspor–Fenerbahçe maç sonucu ne?

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor – Fenerbahçe maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Adana Demirspor –Fenerbahçe maç sonucu ne? İşte detaylar...

Adana Demirspor – Fenerbahçe MAÇ SONUCU! Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Adana Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana DemirsporFenerbahçe maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Lider Galatasaray ile arasında 7 puan fark bulunan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda kazarak farkı 4'e indirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Adana Demirspormaçı kaç kaç bitti? Adana Demirspor –Fenerbahçe maç sonucu ne? İşte, Fenerbahçe Adana Demirspor maç skoru!

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü 20.00'da gerçekleşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor : Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Batshuayi

CANLI ANLATIM

Dakika 16: Fenerbahçe'nin golü, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Dakika 14: Fenerbahçe, Mert Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 5: Bu kez de Fenerbahçe etkili geldi! Hızlı gelişen hücumda sol çaprazdan ceza alanına giren Valencia arka direkteki Batshuayi'yi görmek istedi. Son anda kaleci Ertaç topu kontrol etti.

Dakika 4: Sağdan soldan soldan ortalarla Fenerbahçe kalesini zorlayan Adana Dermirspor henüz isabet bulamadı.

Dakika 3: Adana Demirspor etkili geldi! Sol çaprazdan ceza alanına giren Onyekuru vuruşunu yapmadan önce Szalai araya girdi.

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.