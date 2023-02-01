Spor Toto Süper ligde Futbol heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Kritik maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Adan Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı hakemi kim? İşte kritik müsabakaya dair tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında deplasmanda Adan Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de tek hedef deplasmanından 3 puan ile ayrılarak Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1 indirmek. Ev sahibi takım Adana Demirspor ise Avrupa kupalarına katılmak için kritik maçta Fenerbahçe'yi taraftarının önünde yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise Kritik müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe- Adan Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı hakemi kim? Detaylar haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NER ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Süper Ligin 22. haftasında Fenerbahçe - Adana Demirspor müsabakası 2 Şubat Perşembe (Yarın) günü saat 20.00'da Yeni Adana stadyumunda oynanacak

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Ligin 22. haftasında Fenerbahçe - Adana Demirsporarasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Süper Ligin 22. haftasında Fenerbahçe - Adana Demirspor arasında oynanacak kritik müsabaka beIN SPORTS 1 den futbolseverler ile buluşacak.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe : Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can (Arda), Emre Mor, Valencia, Batshuayi

Adana Demirspor : Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba