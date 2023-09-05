Bu sezon yıldızlarla dolu bir kadro kuran Fenerbahçe'de 6 numara arayışları sürüyor. İsmi sarı-lacivertlilerle sık sık anılan Arsenal'in yıldız oyuncusu Jorginho'nun menajeri, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Peki, Fenerbahçe 6 numara transfer edecek mi? 6 numara transferi gelecek mi, kim olacak?

Fenerbahçe 6 numara transfer edecek mi? Bu sezon yıldızlarla dolu bir kadro kuran Fenerbahçe'de 6 numara arayışları sürüyor. İsmi sarı-lacivertlilerle sık sık anılan Arsenal'in yıldız oyuncusu Jorginho'nun menajeri, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Peki, Fenerbahçe 6 numara transfer edecek mi? 6 numara transferi gelecek mi, kim olacak? Detaylar...

FENERBAHÇE 6 NUMARA TRANSFERİNDE SON DURUM

Fenerbahçe ile 6 numara için adı geçen futbolcular arasında Jorginho yer alıyordu. Arsenal'in yıldız oyuncusu Jorginho'nun menajeri, Fenerbahçe'ye transfer haberlerine yanıt verdi. Joao Santos, Jorginho'nun Arsenal ve Premier Lig'deki hedeflerine odaklandığını, Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını söyledi. Jorginho'nun Arsenal ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE 6 NUMARA TRANSFER EDECEK Mİ?

Türkiye'de transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek. Fenerbahçe'nin 15 Eylül'e kadar 6 numara transfer edeceği tahmin ediliyor. Ancak UEFA isim listesi son bildirim tarihinin 4 Eylül olması nedeniyle bu tarihten sonra transfer edilen futbolcu Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi grup maçlarında oynayamayacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA LİSTESİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu açıkladı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.