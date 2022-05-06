Fenerbahçe 5 yıldız oldu mu? Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ne zaman? 5 yıldızlı Fenerbahçe logosuna mı geçiliyor? Fenerbahçe güncel logo!

Fenerbahçe 5 yıldız oldu mu? Trabzonspor'un 2010-2011 şampiyonluğunu sahiplenmesi ve Antalyaspor maçında açılan pankarta ilişkin çok sert ifadeler kullanan Ali Koç, TFF'ye 28 şampiyonluk çağrısını bir kez daha yaptı. Bugünkü toplantının ardından futbolseverler Fenerbahçe 5 yıldız oldu mu? Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ne zaman? 5 yıldızlı Fenerbahçe logosu mu geliyor? Fenerbahçe kaç yıldız? sorularına yanıt aradı. Fenerbahçe yıldızlı forma kullanacak mı? İşte Fenerbahçe güncel logo! İşte detaylar...

FENERBAHÇE 5 YILDIZ OLDU MU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 28 şampiyonluk vurgusu yapan Koç, "2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe formasında 5 yıldız olacak." ifadelerini kullandı.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bugün, şunu söylüyorum; TFF'nin düştüğü durum, adaletle zerre ilgilerinin olmadığı ortadayken, bizim haksızlardan hak bekleyerek kaybedeceğimiz bir gün dahi yok!" dedi. Koç ayrıca yeni sezonda formaların hazır olduğunu ancak 2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe armasında 5 yıldız olacağını ifade etti.

FENERBAHÇE 5 YILDIZLI FORMA NE ZAMAN?

427 gündür için 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 6 Mart 2021, 28 şampiyonluk. 30 Aralık 2021 Süper Kupa başvurusu, üzerinden 127 gün geçti. 31 Ocak 2022'de Trabzonspor'un resmi sitesinden 2010-11 şampiyonu ibaresinin kaldırılması için başvurduk. 2023, TFF'nin 100. yılı... Belgesel çekilecek. Bu belgesel nereden başlayacak? 1959'dan mı? Ona da bir kılıf bulurlar. Bakalım göreceğiz, tarihi yok mu sayacaklar.. 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerimize gideceğiz. Süleyman Soylu, bizimle görüşmek isterse, ona da gideceğiz. Trabzonspor anıtı, kaynak yaratmak için doğaldır. 8 şampiyonluk diyeceklerse, o kendi bilecekleri iş. 8 şampiyonluk kutlayanın müzesinde 8 kupa olur.

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