Fenerbahçe yöneticisi Burak Kızılhan, kulübün olağan mali genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin artık 5 yıldızlı logoyu kullanacağını duyurdu. Peki, Fenerbahçe 5 yıldız mı oldu? Fenerbahçe'nin logosu 5 yıldız mı oldu? Fenerbahçe'nin logosu değişti mi?

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında yönetici Burak Kızılhan, 5 yıldızlı armanın tescillendiğini duyurdu. Kızılhan yaptığı açıklamada, "Kulübümüz 28 şampiyonluğumuz hakkı olan 5 yıldızlı formayı hayata geçirdi. Armamız resmen tescillendi." ifadelerini kullandı. Peki, Fenerbahçe 5 yıldız mı oldu? Fenerbahçe'nin logosu 5 yıldız mı oldu? Fenerbahçe'nin logosu değişti mi?

FENERBAHÇE 5 YILDIZ MI OLDU?

Burak Kızılhan yaptığı açıklamada, " Fenerbahçe'miz, 2022-2023 itibarıyla 100 yıllık süreçte kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldız kullanımını hayata geçiriyor. Armamız resmen tescillendi. Bu konuda tarihi gerçekler ve gerekçelerle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığımız süreç devam ederken, kulübümüz daha fazla beklemeyecek. Armamız takımımıza dair her alanda 5 yıldızlı olarak tescillenmiş şekilde kullanılacak." dedi.