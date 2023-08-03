Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turunu başarıyla tamamlamasının ardından 3. turda kiminle karşılaşacak, rakibi merak ediliyor. Peki Fenerbahçe 3. ön eleme rakibi kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe Konferans Ligi rakibi kim, 3. ön elemede kimle eşleşti?

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Fenerbahçe'nin 3. ön eleme rakibi! Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turunu başarıyla tamamlamasının ardından 3. turda kiminle karşılaşacak, rakibi merak ediliyor. Peki Fenerbahçe 3. ön eleme rakibi kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe Konferans Ligi rakibi kim, 3. ön elemede kimle eşleşti? Detaylar...

FENERBAHÇE'NİN 3. ÖN ELEME RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turu rakibi henüz belli olmadı. Maribor - Differdange maçının galibi Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 3. ön eleme turu rakibi olacak. Maçta şu dakikalarda eşitlik sürüyor.

Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları 10 Ağustos 2023 tarihinde, ikinci maçlar ise 17 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak.

Konferans Ligi maç takvimi şu şekildedir: