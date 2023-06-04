Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide ezeli rakibini farklı mağlup etti. Nicolo Zaniolo, 2 şık golle maça damga vurdu. Peki, Fenerbahçe 3. mü oldu? Beşiktaş Fenerbahçe'yi geçti mi?

Galatasaray, 51 bin taraftarı önünde şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini farklı kazandı. Zaniolo'nun 2 golü, Icardi'nin tek sayısı ile maçı 3-0 kazanan Cim-Bom, ezeli rakibine isabetli şut attırmadan karşılaşmayı tamamladı. Aslan, şampiyonluk kupasını kaldırdığı derbide tarihi bir zafer yaşadı. Peki, Fenerbahçe 3. mü oldu? Beşiktaş Fenerbahçe'yi geçti mi?

FENERBAHÇE 3. MÜ OLDU?

Beşiktaş şu an üçüncü sırada gözükse de iki takım ligi aynı puanla bitirdiğinde ikili averajdan üstün olduğu için sezonu ikinci tamamlayacak.