Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray! 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti. Peki, Fenerbahçe 2.'liği garantiledi mi? Beşiktaş'ın 2. olma ihtimali var mı?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon oldu. 36. haftada Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun kazanıldığı maçta golleri sırasıyla Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti. Fenerbahçe 2.'liği garantiledi mi? Beşiktaş'ın 2. olma ihtimali var mı?

BEŞİKTAŞ'IN 2. OLMA İHTİMALİ VAR MI?

Beşiktaş şuan 74 puanla 3. Sırada Fenerbahçe ise 77 puana .sırada yer alıyor.

1. Galatasaray 82

2. Fenerbahçe 77

3. Beşiktaş 74

Fenerbahçe Galatasaray maçında puan alması durumunda 2. olmayı garantiliyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçında yenilirse Beşiktaş da son 2maçını kazanırsa Beşiktaş 2. Fenerbahçe ise 3. oluyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında ikili averajda Beşiktaş önde yer alıyor.