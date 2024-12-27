Fenerbahçe 1969-1970 futbol sezonunda kaç gol yedi?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Fenerbahçe şampiyon olduğu 1969-1970 futbol sezonunda oynadığı 30 maçta toplam kaç gol yemiştir?, sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Fenerbahçe şampiyon olduğu 1969-1970 futbol sezonunda oynadığı 30 maçta toplam kaç gol yemiştir?, sorusunun cevabı araştırıldı. PekiFenerbahçe şampiyon olduğu 1969-1970 futbol sezonunda oynadığı 30 maçta toplam kaç gol yemiştir?
FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLDUĞU 1969-1970 FUTBOL SEZONUNDA OYNADIĞI 30 MAÇTA TOPLAM KAÇ GOL YEMİŞTİR?
A: 6
B: 30
C: 46
D: 69
Cevap: