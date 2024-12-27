Fenerbahçe 1969-1970 futbol sezonunda kaç gol yedi?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Fenerbahçe şampiyon olduğu 1969-1970 futbol sezonunda oynadığı 30 maçta toplam kaç gol yemiştir?, sorusunun cevabı araştırıldı. PekiFenerbahçe şampiyon olduğu 1969-1970 futbol sezonunda oynadığı 30 maçta toplam kaç gol yemiştir?

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLDUĞU 1969-1970 FUTBOL SEZONUNDA OYNADIĞI 30 MAÇTA TOPLAM KAÇ GOL YEMİŞTİR?

A: 6

B: 30

C: 46

D: 69

Cevap: