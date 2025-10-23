Fenerbahçe 11'i! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Stuttgart maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?

Fenerbahçe Stuttgart maç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe Stuttgart maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Stuttgart maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Stuttgart ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Stuttgart muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Fenerbahçe Stuttgart maçı 11'leri açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Stuttgart 11: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khannouss.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı.

İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti.

Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak.