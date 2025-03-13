Fenerbahçe 1-0 yenerse turu geçiyor mu, Rangers'ı eliyor mu?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün İskoçya'nın Rangers ekibine konuk oluyor. Rangers Fenerbahçe maçı hakkında Fenerbahçe tur ihtimalleri UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacağı kritik karşılaşma öncesi merak ediliyor. Fenerbahçe 1-0 yenerse turu geçiyor mu, Rangers'ı eliyor mu?

FENERBAHÇE 1-0 YENERSE TURU GEÇİYOR MU?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak. Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe 1-0 yenmesi turu geçmeye yetmiyor. En az 2 farklı ve daha fazla galibiyet elde ederse şansını devam ettirebiliyor.