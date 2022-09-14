Fener maçı ne zaman? UEFA B Grubu 2. maçında Rennes ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin oynayacağı maç sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rennes-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fener maçı ne zaman? UEFA B grubunda ilk maçında Dinamo Kiev'i 2-1 yenen temsilcimiz Fenerbahçe, 2. mücadelesinde Rennes'e konuk oluyor. Avrupa Ligi'nde mutlak galibiyet parolasıyla yoluna devam etmek isteyen sarı kanaryanın zorlu Fransa yolcuğu öncesi taraftarların maça olan ilgisi büyük. Futbolseverler konuya ilişkin en çok Fener maçı ne zaman? Rennes- Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte Rennes - Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar



FENER MAÇI NE ZAMAN?

RENNES-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?