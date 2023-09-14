Fener balığı tarifi! MasterChef Fener balığı nasıl yapılır?

Deniz ürünleri lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Fener balığı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Fener balığı nasıl yapılır? Fener balığı nedir? Fener balığı nasıl yapılır, Fener balığı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Fener balığı yapıldı, evde klasik Fener balığı yapıldı! İşte en güzel Fener balığı!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Fener balığı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Fener balığı hazırladı. Peki, Fener balığı nedir? Fener balığı nasıl yapılır? Fener balığı nedir?

FENER BALIĞI TARİFİ!

1 tane beyaz soğan

3 tane çarliston biber

Toz chili biber

Tuz karabiber

Zeytinyağı

6-7 adet mantar

300 gr. Fener balığı ( iri kuşbaşı )

Balık stok ( balık suyu )

YAPILIŞI

Önce sıttılan tavaya zeytinyağı koyun. Soğanı ortadan ikiye kesip, iri parçalar halinde doğrayın zeytinyağında soteleyin.

Daha sonra biberlerin içindeki çekirdeklerini çıkartıp iri doğrayın ve soğana katın. Mantarların saplarını kırın ve yuvarlak kısmını 4e bölüp tavanıza ekleyin.

Ardından tuz karabiber koyun ve kavurun. Sebzeler renk alınca biraz balık suyunu koyun ve çektirin.

Devamında balık suyunu çekince üzerine fener balığını ekleyin. Balık kavrulunca, üzerine tadını pekiştirmek için balık suyu ekleyin.

Bu aşamaya gelince toz chili biber ekleyin. Hafif sulu kalacak şekilde servis edin. Afiyet olsun.