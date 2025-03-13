Fenebahçe Rangers'ı yenerse turu geçiyor mu? Fenerbahçe'nin kaç farklı yenmesi lazım?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında bugün İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri merak ediliyor. Fenebahçe Rangers'ı yenerse turu geçiyor mu? Fenerbahçe'nin kaç farklı yenmesi lazım?

FENEBAHÇE RANGERS'I YENERSE TURU GEÇİYOR MU?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

RANGERS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele, saat 23:00'te TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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