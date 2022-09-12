Okulların açılması ile birlikte öğrenciler ve veliler okul alışverişini başladı. Okul alışverişi yapan lise öğrencileri, birçok farklı ders için defter seçiyor. Fen dersi her ne kadar ezbere dayalı bir ders olarak tanımlansa da aslında sayısal ve çizim gerektiren bir derstir. Peki, Fen defteri kareli mi, çizgili mi? Fen defteri nasıl olmalı? Fen defteri kaç yaprak olmalı?

Fen defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusu, yeni bir Fen defteri alacak olan lise öğrencileri tarafından çok sık aratılan konulardan bir tanesi haline geldi. Farklı derslere göre farklı defter seçimleri gerçekleştirmek gerekebiliyor. Bu nedenle insanlar Fen defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Fen defteri kareli mi, çizgili mi? Fen defteri nasıl olmalı? Fen defteri kaç yaprak olmalı?

FEN DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Fen dersi her ne kadar ezbere dayalı bir ders olarak tanımlansa da aslında sayısal ve çizim gerektiren bir derstir. Bu nedenle Fen defterinin kareli olması, derslerde yapılacak olan çizimlerin, işaretlerin, şekillerin daha düzgün olmasına yardımcı olacaktır. Özellikle de Fen dersi gibi şekillerin, işaretlerin yer aldığı bir derste kareli defter kullanılmaya gayret edilmelidir. Bu sayede not alırken ve notları çalışırken daha okunaklı bir yazı elde edeceksiniz. Yazıları okunaklı olması ise ders çalışırken daha akılda kalıcı olmasını sağlar ve bu sayede daha akılda kalıcı olur. Sınavlarda öğrendiğiniz bilgilerin akılda kalması ve kalıcı bir şekilde öğrenilmesi oldukça önemlidir.

FEN DEFTERİ KAÇ YAPRAK OLMALI?

Fen defteri için yaprak sayısı tamamen kişinin ders temposuna ve not alma sıklığına bağlıdır. Ortalama bir Fen defteri için 30-50 sayfa kareli defter yeterli olacaktır. Fakat bu durum öğretmene ve konulara göre değişiklik gösterebilmektedir.