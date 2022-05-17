Femrez - İz şarkı sözleri! Femrez - İz dinle! İz sözleri! - Haberler

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Femrez - İz şarkı sözleri! Femrez - İz dinle! İz sözleri!

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Femrez - İz şarkı sözleri! Femrez - İz dinle! İz sözleri!

İz sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Femrez'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan İz şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. İz mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, İz şarkı sözleri! Femrez - İz dinle! Femrez - İz sözleri! İz şarkı sözü! İşte detaylar...

Femrez İz şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, İz şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler İz mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Femrez İz şarkısı sözleri...

FEMREZ İZ SÖZLERİ

kalmadı artık direncim

siyahlara bürünmüşüm görünmemek için

bir iz bırakmak isterdim

ölümün gelmesi için

uyku acıyı dindiren bi' illüzyonmuş

sanmıştım ki kalbime bir neşe konmuş

çocukken asla düşünmezdim

yaşamak ne kadar da zormuş

***

geleceğe dair korkularım

kendi içimde yaptığım sorgularım

kimse duymasın isterdim

eğer bir gün ağlamayı başarsaydım

***

dayanamıyorum daha fazla

kaldıramıyorum ben asla

ne kadar denesem de değişmeyi

yeğliyorum geri çekilmeyi

***

dayanamıyorum daha fazla

kaldıramıyorum ben asla

saklıyorum kalbimdeki çürükleri

bedenimse ölümü benimsedi

FEMREZ İZ DİNLE

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