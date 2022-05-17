Femrez - İz şarkı sözleri! Femrez - İz dinle! İz sözleri! - Haberler

Femrez - İz şarkı sözleri! Femrez - İz dinle! İz sözleri!
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İz sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Femrez'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan İz şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. İz mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, İz şarkı sözleri! Femrez - İz dinle! Femrez - İz sözleri! İz şarkı sözü! İşte detaylar...
Femrez İz şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, İz şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler İz mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Femrez İz şarkısı sözleri...
FEMREZ İZ SÖZLERİ
kalmadı artık direncim
siyahlara bürünmüşüm görünmemek için
bir iz bırakmak isterdim
ölümün gelmesi için
uyku acıyı dindiren bi' illüzyonmuş
sanmıştım ki kalbime bir neşe konmuş
çocukken asla düşünmezdim
yaşamak ne kadar da zormuş
***
geleceğe dair korkularım
kendi içimde yaptığım sorgularım
kimse duymasın isterdim
eğer bir gün ağlamayı başarsaydım
***
dayanamıyorum daha fazla
kaldıramıyorum ben asla
ne kadar denesem de değişmeyi
yeğliyorum geri çekilmeyi
***
dayanamıyorum daha fazla
kaldıramıyorum ben asla
saklıyorum kalbimdeki çürükleri
bedenimse ölümü benimsedi