Feminist kadın vücut tüylerinin alınmasını protesto edip koltuk altına dövme yaptırdı! Görüntüler iğrenç

Kadınların vücut tüylerinin alınmasını cinsiyetçilik olarak gören feminist bir kadın koltuk altına dövme yaptırdı. Görüntüler gören herkesin midesini bulandırdı.

Feminist olduğunu öne süren bir kadın, kadınların vücut üyelerinin alınmasını cinsiyetçilik olduğunu öne sürerek o bölgeye dövme yaptırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler mide bulandıran cinsten.

ÇILGIN AKIMLARA NEDEN OLUYOR

Kendilerini feminist olarak adlandıran bir takım gruplar sosyal medya aracılığıyla çeşitli eylemlerde bulunuyor. Zaman zaman akım haline gelen bu eylemler toplum tarafından bazen tepkiyle karşılanabiliyor. İşte onlardan bir tanesi.

KOLTUK ALTINA KILA BENZER DÖVME YAPTIRDI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada feminist bir kadın, çok konuşulacak bir protestoya imza attı. Cinsiyet eşitliğini savunan bu kadın, koltuk altındaki tüylerin gayet doğal olduğunu savunmak için bu bölgesine dövme yaparak bir kampanya başlattı. Genç kadının videosuna sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.

İşte genç kadının görüntülerine gelen bazı tepkiler;