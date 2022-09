Okulların açılması ile birlikte öğrenciler ve veliler okul alışverişini başladı. Okul alışverişi yapan lise öğrencileri, birçok farklı ders için defter seçiyor. Felsefe dersi her ne kadar sözlü ve defter gerektirmeyen bir ders olsa da bazı isimleri not alırken defter kullanmak gerekebiliyor. Peki, Felsefe defteri kareli mi, çizgili mi? Felsefe defteri nasıl olmalı? Felsefe defteri kaç yaprak olmalı?

FELSEFE DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Felsefe dersi için defter seçerken genellikle çizgili defter seçmeye gayret edilmektedir. Felsefe dersi her ne kadar sözlü ve defter gerektirmeyen bir ders olsa da bazı isimleri not alırken ve yazı yazarken çizgili defter kullanmak sizin için avantajlı olacaktır. Bu sayede not alırken ve notları çalışırken daha okunaklı bir yazı elde edeceksiniz. Yazıları okunaklı olması ise ders çalışırken daha akılda kalıcı olmasını sağlar ve bu sayede daha akılda kalıcı olur. Sınavlarda öğrendiğiniz bilgilerin akılda kalması ve kalıcı bir şekilde öğrenilmesi oldukça önemlidir.

FELSEFE DEFTERİ KAÇ YAPRAK OLMALI?

Felsefe defteri için yaprak sayısı tamamen kişinin ders temposuna ve not alma sıklığına bağlıdır. Ortalama bir Felsefe defteri için 30-50 sayfa kareli defter yeterli olacaktır. Fakat bu durum öğretmene ve konulara göre değişiklik gösterebilmektedir.