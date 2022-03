Felçli köpeğe 'anne' şefkati

Yavruyken ayakları felç olan köpeğe 3 yıldır bebek gibi bakıyor

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan öğretmen Candan Kapkıner, 3 yıl önce yavruyken sahiplendiği felçli sokak köpeğini ölüme terk etmeyerek tüm bakımlarını üstlendi. Anne şefkati ile yaklaştığı köpeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Kapkıner, köpeği elleriyle besliyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan ve Sungurlu Sağlık Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapan Candan Kapkıner, yavruyken bulduğu ve ayakları felç olan sokak köpeğini 3 yıldır şırıngayla besliyor. Felçli olan köpek ve diğer sokak hayvanları için ev açan Candan öğretmen, sabahın erken saatlerinde uyanarak bakımını üstlendiği hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Felçli köpeği ölüme terk etmediğini ifade eden Kapkıner, "O zaman köpeğimiz küçüktü, hastaydı. Burnu falan akıyordu. Sağlık Meslek Lisesi'nde öğretmen olduğum için hayvan sağlığından biraz anlıyorum. Antibiyotik ilaçlar verdim. Rahatsızlığı geçmeyince Çorum'da veterinere götürdüm. Korona gibi virüs kaynaklı bir hastalıkmış. Hayvanlar bu hastalığı birbirlerine solunum yoluyla bulaştırıyorlarmış. Genelde hayvanlar bu rahatsızlıktan ölüyormuş ancak köpeğimiz yaşama tutundu" dedi..

"Ötenazi yaptıralım dediler, kıyanadım"

Felçli köpeğin 3 yıldır tüm bakımlarını yaptığını anlatan Kapkıner, "3 senedir altını bezliyorum, banyosunu yaptırıyorum, yaraları var onları tedavi ediyorum. 3 yıldır imkanlarım ölçüsünde bakıyorum. Çevremdeki insanlar hayvana acı çektiriyorsun istersen götürelim ötenazi yaptıralım dediler. Bende kıyamadım. Sonuçta bir can. Ben bakarım önemli değil dedim. Her şeyiyle ilgileniyorum. Dediğim gibi ötenazi yaptıramadım. Allah'ın yarattığı bir can. Yardım eden çocuklar olmasa zorlanacağımı biliyorum" diye konuştu.

Kendisine ait olan evde sokak köpeklerine ve kedilerine baktığını anlatan Kapkıner, şunları kaydetti:

"Hayvanların bakımını anne ve babamla birlikte yapıyorum. Komşularımızla biraz sorun yaşıyoruz. Hakaret işittiğimiz oluyor. Para cezası kesildiği oluyor. Ceza ödemekten, mahkemelerle uğraşmaktan enerjim tükendi. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Çevremde gördüğüm hasta hayvanlara bakıyorum. İnsanların takdirine bırakıyorum. Bu yanlış bir şey değil ama toplum olarak hayvanlara gereken değeri vermiyoruz.