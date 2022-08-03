Felak suresi okunuşu, Felak suresinin anlamı nedir? Felak suresinin türkçe okunuşu nasıl?

Kur'an-ı Kerim'de ki iniş sırasına göre yün on üçüncü sure olan Felak suresi, Fil suresinden sonra yer almaktadır. Mekke'de indirilmiştir fakat Medine'de indiğine dair rivayetler de varır. Anlam ve içerik bakımından incelendiğinde ise Mekkî surelere benzediği görülmektedir. Toplamda 5 ayetten oluşmaktadır. Felak, kelime anlamı olarak sabah aydınlığı anlamına gelmektedir. Peki merak edilen Felak suresi okunuşu nasıldır? Felak suresinin anlamı nedir? Felak suresinin Türkçe okunuşu nasıl? Felak suresinin fazileti nedir?

FELAK SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK SURESİNİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

FELAK SURESİNİN KONUSU

Felak suresi içerisinde, karşılaşılan bazı kötülüklerden dolayı Allah'a sığınılması gerektiğini öğüt vermektedir.

FELAK SURESİNİN FAZİLETİ

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir'e şöyle buyurmuştur: "Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi'l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi'n-nâs" (Müslim, "Müsâfirîn", 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbn Kesîr, VIII, 550-553).