Felahiye'de Kadınlar Doğal Tandır Ekmeği ve Yufkayla Ev Ekonomilerine Katkı Sağlıyor

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kadınlar, büyük bir özenle ürettikleri doğal tandır ekmeği ve yufkayla ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kayseri'de kurulan kadın kooperatiflerinde kadınlar, el becerilerini ürüne döndürerek para kazanıyor. Farklı alanlarda çalışmalar yürüten kadınlar, kooperatiflerle beraber daha da güçlenerek kendilerini geliştiriyor. Felahiye ilçesinde kurulan Kadın Üreticiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde de kadınlar, doğal olarak ürettikleri tandır ekmeği ve yufkayı satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Felahiye Kadın Üreticiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Vesile Kesici, "Şu an bizim aktif olarak üretimini yaptığımız tandır ekmeği ve yufkamız var. Kooperatiflerle beraber ilçe kadınları kendilerine güven kazandı. Bir şeyleri üretince karşılığını alabileceklerinin farkına vardılar. Bayanlarımıza çok güzel katkısı oldu. Memnun olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz mahallerimizde olan ürünlerimizin tanıtımını yapmak istiyoruz. Tandır ekmeği ve yufka ile başladık ama sumağımızın ve pekmezimizin coğrafi işaretini almaya çalışıyoruz. Üretim alanlarımızı genişletmek istiyoruz. Kadınlarımız kendilerine güvensinler ve yapabileceklerine gerçekten inansınlar. Valimizin bize çok büyük katkısı ve desteği var. Bunu değerlendirmelerini istiyorum. Yapabileceklerine de inanıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ