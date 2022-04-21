Fekeli öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi? Fekeli (Furkan Palalı) diziden ayrılıyor mu, diziden neden ayrıldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin efsanevi karakteri Fekeli öldü mü sorusu gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Bir Zamanlar Çukurova son fragmanında Fekeli'nin öldüğü görülüyor. Peki, Fekeli neden ölüyor, diziye geri döner mi? Furkan Palalı diziden mi ayrılacak, diziden neden çıkıyor?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLDÜ MÜ?

Dizinin yeni bölüm fragmanıda Fikret'in hastanede olduğu görüldü. Yeni bölümde durumunun da kritik olduğu belirtilen Fikret Fekeli'nin sağlığına kavuşması için ameliyat yapılacak. Sağlığına kavuşabilmesini sağlayacak tek doktor ise Hakan. Fikret'in sağlık durumu ve diziden ayrılıp ayrılmadığı henüz belli değil.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİKRET FEKELİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini "Furkan Palalı" canlandırmaktadır.

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