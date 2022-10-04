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Fehmi Öztunç kimdir? Fehmi Öztunç kaç yaşında, nereli? Fehmi Öztunç hayatı ve biyografisi!

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Fehmi Öztunç kimdir? sorusu sıklıla araştırılanlar arasında yer alıyor. AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katılmasıyla vatandaşlar Fehmi Öztunç'un kim olduğun merak etmekte. Merakla araştırılan isimlerden birisi olan Fehmi Öztunç, vatandaşın merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, Fehmi Öztunç kimdir? Fehmi Öztunç kaç yaşında, nereli? Fehmi Öztunç hayatı ve biyografisi!

AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili Fehmi Öztunç, CHP'ye katıldıAK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili Fehmi Öztunç, CHP'ye katıldı
Hakkari haber | 22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldıHakkari haber | 22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı

Fehmi Öztunç kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katılmasının ardından vatandaş merakla Fehmi Öztunç'un hayatını merak etti. Arama motorlarında aratılan isimlerden biri olan Fehmi Öztunç hakkında merak edilenler var. Peki, Fehmi Öztunç kimdir? Fehmi Öztunç kaç yaşında, nereli? Fehmi Öztunç hayatı ve biyografisi!

FEHMİ ÖZTUNÇ KİMDİR?

Öztunç, 1960 yılında Şırnak'ın Beştüşşebap ilçesinde doğdu. Lise mezunu olan Öztunç serbest meslek ile uğraştı. AK Parti kurucu üyesi olan Öztunç, 22'nci dönem Hakkari Milletvekiliği yaptı. Öztunç, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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