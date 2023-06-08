Fehmi Öğmen kimdir? Fehmi Öğmen yakalandı mı? Fehmi Öğmen nerede bulundu? soruları merak edilenler arasında yer alıyor. Kalın başkanlık etmeye başladığı MİT ise Kuzey Irak'ta çok önemli bir operasyona imza attı. Etkisiz hale getirilen Fehmi Öğmen hakkında merak edilenler Fehmi Öğmen kimdir? Fehmi Öğmen yakalandı mı? Fehmi Öğmen nerede bulundu? soruları ile araştırıldı.

FEHMİ ÖĞMEN KİMDİR?

Milli İstihbarat Teşkilatı, başkanlığa İbrahim Kalın'ın getirilmesinin ardından ilk kritik operasyonunu gerçekleşti. Kuzey Irak'ta nokta atış yapan MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi Fehmi Öğmen ve 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kalın'ın başkanlık etmeye başladığı MİT ise Kuzey Irak'ta çok önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi olan ve terör örgütü elebaşlarının sağ kolu olarak görülen gri listedeki Fehmi Öğmen, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.