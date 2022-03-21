Televizyon ve radyo programcısı, komedyen Fehmi Dalsaldı, AIDS ile mücadele ettiği ve durumunun ağır olduğu haberlerine videolu cevap geldi. Fehmi Dalsaldı AIDS mi? Fehmi Dalsaldı kimdir? Fehmi Dalsaldı mesleği ne?

FEHMİ DALSALDI AIDS Mİ?

Dalsaldı, "Yoğun bakımda ölüm döşeğinde olduğum için incir reçeli çekti canım. Bulamamışlar vişne reçeli getirmişler, ben de aldım yiyorum. Ve hayatın geri kalanıyla da t..... geçiyorum" ifadelerini kullandı.

FEHMİ DALSALDI KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Şubat 1978

44yaşında

Siirt

Özel bir bankada memur olarak çalışırken arkadaşlarının tavsiyesiyle İzzet Çapa'ya ait bir mekanda ilk olarak Bülent Ersoy takliti yaparak kariyerine başlayan sanatçı, Şahika Koçarslanlı, Gönül Yazar, Sezen Aksu, Huysuz Virjin, Yıldız Tilbe, Seda Sayan, Nur Yerlitaş, Zerrin Özer, Oya Aydoğan, Banu Alkan, Nazlı Ilıcak, Saba Tümer, Melek Baykal, Zeki Müren dahil pek çok taklit yapabilmektedir. Sanat kariyerinden önce stilistlik ve iç mimarlık okuyan Dalsaldı bir süre bankacılık yapmıştır. Bir süre Saba Tümer'le Bugün adlı programda yayınlanan Gullüm Show daha sonra bir süre Melek'te yayınlanmış, 2013 yılında Melek'ten de ayrılmıştırMüjdat Gezen'nin yazıp, yönetim oynadığı geniş sanatçı kadrosu olan iki dev müzikalde başrollerde oynadı. Bu müzikaller Şarkılar Seni Söyler ve Pera Müzikali'dir.

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