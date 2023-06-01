Son günlerde merak edilmekte olan isimler arasında Fehmi Çalmuk yer alıyor ve Fehmi Çalmuk kimdir? Sorusu oldukça merak ediliyor, arama motorları arasında sorgulatılıyor. Peki, Fehmi Çalmuk kimdir? Fehmi Çalmuk mesleği ne, kaç yaşında? Fehmi Çalmuk hayatı ve biyografisi!

Fehmi Çalmuk kimdir? Sorusu, internet üzerinde vatandaşlar tarafından aktif olarak sorgulatılıyor ve merak ediliyor. Bu haberimizde merak edilmekte olan Fehmi Çalmuk kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Fehmi Çalmuk kimdir? Fehmi Çalmuk mesleği ne, kaç yaşında? Fehmi Çalmuk hayatı ve biyografisi!

FEHMİ ÇALMUK KİMDİR?

Fehmi Çalmuk, 15 Temmuz 1969 yılında Ankara'da dünaya geldi. Gazetecilik hayatına 1987 yılında başlayarak Millî Gazete, Beklenen Vakit, Akşam gazetelerinde çalıştı. Özel TV ve radyolarda kuruculuk ve haber müdürlüğü yaptı. Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yaptı (1996-98). Show TV'de siyaset muhabiri, Halka ve Olaylara Tercüman gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Gazeteci ve yazar olarak 1997'de Büyük Anadolu Gazeteciler Derneği Yılın Muhabiri ödülünü, 2001'de Demokrasi ve Hukuk Kurumu, Yılın Demokrat Yazar ödülünü, 2003'te Parlamento Dergisi Yılın Yazarı ödülünü aldı. Gazeteciliğinin yanı sıra aktüel konularda yayımladığı kitaplarıyla da tanındı.